Recentemente un'immagine del cantante durante un evento ha fatto il giro dei social network, attirando l’attenzione di molti utenti. In particolare, un dettaglio sui jeans indossati ha suscitato numerose reazioni, trasformandosi in un caso di discussione online. La diffusione dell’immagine ha generato una vasta serie di commenti, evidenziando come i piccoli dettagli possano diventare al centro di dibattiti anche molto accesi.

La rete non perdona, anzi: espone anche i più piccoli difetti (ammesso che lo siano) e li amplifica in modo tale da alimentare uno tsunami di commenti. È quello che è successo qualche giorno fa a Piero Pelù, anima dei Litfiba, durante le prove per il concertone del Primo Maggio che si è tenuto a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, nel giorno della festa del Lavoro. Come ripreso in esclusiva dal sito EG Magazine, il rocker fiorentino stava provando Tex, uno dei pezzi che avrebbe poi presentato durante lo show televisivo e, voltando la schiena alla ripresa, ha mostrato una vistosa chiazza non meglio identificata sui suoi jeans. Tanto è bastato per scatenare le illazioni di fan e semplici curiosi dei social.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Piero Pelù si gira, la rete impazzisce: quella macchia sui jeans diventa un caso nazionale (e vi spieghiamo il perché)

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