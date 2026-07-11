Livorno bagno di folla per la presentazione di Lucarelli
Nel tardo pomeriggio, lo stadio Picchi ha accolto un grande afflusso di tifosi per la presentazione del nuovo allenatore, Cristiano Lucarelli. La folla ha iniziato a cantare e a gridare mentre il tecnico e il presidente arrivavano insieme alla scalinata. L’evento si è svolto in una sala gremita di appassionati che hanno accolto con entusiasmo l’ingresso di Lucarelli, che ha firmato il contratto e si è presentato ai supporter.
Si alzano i cori e i decibel in una hall dello stadio Picchi pieno di tifosi quando il nuovo allenatore del Livorno, Cristiano Lucarelli, scende la scalinata insieme al presidente Joel Esciua. Si alza un coro anche per Igor Protti. Nelle sue prime parole da allenatore del Livorno, Lucarelli ha voluto ricordare proprio Protti, "per me un fratello", che è stato decisivo nella sua scelta di tornare ad allenare la squadra amaranto. "Sono stato io a chiamare Esciua - ha detto - dopo quel 12 giugno perché un amico mi ha chiesto di farlo". Un anno di contratto con la promessa che se le cose vanno nel senso giusto si potrà rinnovare. Idee chiare per il tecnico, che vuole costruire una squadra che diverte, tenace, grintosa, e con una forte propensione offensiva. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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