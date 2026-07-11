livorno bagno di folla per la presentazione di lucarelli

Notizia in breve

Nel tardo pomeriggio, lo stadio Picchi ha accolto un grande afflusso di tifosi per la presentazione del nuovo allenatore, Cristiano Lucarelli. La folla ha iniziato a cantare e a gridare mentre il tecnico e il presidente arrivavano insieme alla scalinata. L’evento si è svolto in una sala gremita di appassionati che hanno accolto con entusiasmo l’ingresso di Lucarelli, che ha firmato il contratto e si è presentato ai supporter.