Kate a Reggio Emilia Bagno di folla per la principessa del Galles

Da tv2000.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, l’attenzione si è concentrata sui più piccoli, con un evento dedicato ai bambini. La visita privata a Reggio Emilia si è conclusa con un incontro in un centro dedicato alle famiglie, a cui hanno partecipato numerosi cittadini. La principessa del Galles, arrivata nel capoluogo emiliano, ha incontrato residenti e ha visitato alcune strutture locali. La giornata si è svolta senza ulteriori imprevisti, con un’affluenza significativa di pubblico e momenti di confronto tra la visita e la comunità.

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Secondo e ultimo giorno di vista privata a Reggio Emilia per la principessa del Galles, dopo il bagno di folla di ieri, oggi giornata interamente dedicata ai più piccoli. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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