Kate a Reggio Emilia Bagno di folla per la principessa del Galles

Nella giornata di oggi, l’attenzione si è concentrata sui più piccoli, con un evento dedicato ai bambini. La visita privata a Reggio Emilia si è conclusa con un incontro in un centro dedicato alle famiglie, a cui hanno partecipato numerosi cittadini. La principessa del Galles, arrivata nel capoluogo emiliano, ha incontrato residenti e ha visitato alcune strutture locali. La giornata si è svolta senza ulteriori imprevisti, con un’affluenza significativa di pubblico e momenti di confronto tra la visita e la comunità.

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