A Burgas, in Bulgaria, si è tenuta la presentazione ufficiale delle 23 squadre che partecipano alla 109ª edizione della corsa ciclistica. Tra i presenti, il ciclista danese ha ricevuto il maggior numero di applausi, dichiarando di essere lì per vincere. La manifestazione ha visto la partecipazione di molte persone, che hanno accolto con entusiasmo gli atleti e le squadre.

Nonostante il nome - Summer Theatre - la serata ha poco di estivo e ancora meno di leggero. A Burgas il vento taglia l'aria e i corridori, appena scesi dal palco, si stringono nelle felpe come i velocisti devono difendersi sulle grandi salite. Eppure, proprio qui, sotto un cielo incerto, il Giro d'Italia apre il sipario sulla sua 109ª edizione, trasformando la Bulgaria nel centro del ciclismo mondiale. È un debutto che profuma di evento globale. La Grande Partenza 2026 sceglie ancora una volta l'estero - dopo l'Albania nel 2025 - e consegna a Burgas il ruolo di capitale temporanea della corsa rosa. Il pubblico risponde presente, riempiendo ogni spazio disponibile del teatro accogliendo con entusiasmo la sfilata delle squadre, in un'atmosfera che mescola curiosità, festa e orgoglio nazionale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro, bagno di folla per la presentazione squadre in Bulgaria. Vingegaard: "Qui per vincere"

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