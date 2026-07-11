LIVE Tour de France | alle 13.10 via all' 8ª tappa da Perigueux a Bergerac occasione per i velocisti

Notizia in breve

Alle 13.10 è partita l’ottava tappa del Tour de France, da Perigueux a Bergerac, dedicata ai velocisti. Il leader della classifica generale resta Pogacar, con un vantaggio di 2 minuti e 42 secondi su Vingegaard. Seguono Del Toro con 3’27”, Evenepoel con 3’30” e Ayuso con 3’34”. L’italiano più posizionato è Piganzoli, 17° a 10’46” dalla testa.