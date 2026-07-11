LIVE Tour de France | alle 13.10 via all' 8ª tappa da Perigueux a Bergerac occasione per i velocisti

Da gazzetta.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 13.10 è partita l’ottava tappa del Tour de France, da Perigueux a Bergerac, dedicata ai velocisti. Il leader della classifica generale resta Pogacar, con un vantaggio di 2 minuti e 42 secondi su Vingegaard. Seguono Del Toro con 3’27”, Evenepoel con 3’30” e Ayuso con 3’34”. L’italiano più posizionato è Piganzoli, 17° a 10’46” dalla testa.

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Pogacar è sempre in giallo con 2’42” di vantaggio di Jonas Vingegaard, 3’27” su Isaac Del Toro, 3’30” su Remco Evenepoel, 3’34” su Juan Ayuso. Il primo italiano è Davide Piganzoli, 17° a 10’46”. La settima tappa l'ha vinta in volata Tim Merlieri, 33enne belga della Soudal-Quick Step. L'ottava tappa sarà trasmessa su Rai 2 a partire dalle 14.40. Inoltre sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Eurosport, invece, propone la diretta integrale della seconda tappa a partire dalle 13.10. Diretta testuale su Gazzetta.it. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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