CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17:03 Attenzione che Slock sta andando davvero forte. Il belga della Lotto Intermarchè viaggia da diversi km con lo stesso ritmo del gruppo. 17:00 20 chilometri all’arrivo dell’ottava tappa del Tour de France 2026. 16:56 Ripreso anche Otruba. Tra il gruppo e Slock ci sono un minuto e 20 secondi. 16:53 Nelle prime posizioni figurano anche Soudal Quick-Step ed Alpecin – Premier Tech, rispettivamente le squadre di Merlier e Philipsen. 16:50 Plotone trainato dagli uomini NSN Cycling Team, compagni di squadra di Biniam Girmay. 16:48 Il gruppo riprende Guernalec, che ha animato il tentativo a tre di giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Slock prova il colpaccio a 20 km dall’arrivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026 Stage 8 Preview: Trickier Than It Looks

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tre uomini in fuga a 125 km dall’arrivoA 125 chilometri dall’arrivo, tre uomini sono in fuga durante la tappa del Tour de France 2026.

Leggi anche: LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: O’Connor in fuga solitaria a 100 km dall’arrivo

Temi più discussi: LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tadej Pogacar rifila una fragorosa mazzata a Vingegaard e ipoteca la vittoria finale; DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Sesta Tappa; Tour de France, oggi ottava tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Tour de France 2026 - Le Strade del Tour: 7a tappa - Video.

Al Tour non ci si riposa un momento! Non perderti la Tappa 6, in diretta a partire dalle 12:15 e interagisci con i commentatori live! Guarda tutte le tappe del Tour de France 2026 in diretta su HBO Max e Discovery+ #Ciclismo #Cycling #TourdeFra x.com

r/RedditPHCyclingClub on Reddit: Usapang Tour de France reddit

Tour de France, la 8^ tappa in diretta live: ultimi km, sarà volata?Alla Grande Boucle è ancora tempo di volate dopo l'acuto di Merlier a Bordeaux. 180 km da Perigueux a Bergerac con un paio di GPM di 4^ categoria nella seconda parte del percorso che non dovrebbero gu ... sport.sky.it

Tour De France: tutteFrazione senza dislivelli, vinta dal corridore belga, che fa una gran volata. Lavoro perfetto di Van der Poel per Philipsen, che tradisce. Giornata di recupero attivo per lo sloveno, che resta leader ... gazzetta.it