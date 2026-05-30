Le tre attaccanti hanno aumentato il loro vantaggio a circa un minuto e trenta secondi rispetto al gruppo principale durante la tappa odierna del Giro d’Italia 2026. Per quanto riguarda la classifica generale, l’italiana Elisa Longo Borghini, che ha vinto le ultime due edizioni, resta la principale candidata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.37 Per la classifica generale la grande speranza azzurra è Elisa Longo Borghini, vincitrice delle ultime due edizioni. 17.34 Le tre attaccanti sono: Valeria Curnis (Isolmant-Premac-Vittoria), Sharon Spimi (Top Girls Fassa Bortolo) e Sofia Arici (Vini Fantini-Bepink). 17.31 Il plotone sembra aver nuovamente accelerato e sta nuovamente guadagnando sugli attaccanti. 17.28 Ricordiamo che il gruppo dovrà percorrere per ben quattro volte un circuito cittadino all’interno di Ravenna. 17.25 La maxi-caduta che ha coinvolto buona parte del gruppo ha lasciato il segno sulle braccia e sulle gambe di diverse atlete. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: intorno al 1’30” il margine delle tre attaccanti

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