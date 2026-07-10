LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo tiene sotto controllo i due battistrada
A 100 chilometri dall’arrivo della settima tappa del Tour de France 2026, il gruppo principale tiene sotto controllo i due corridori in testa alla corsa. La corsa prosegue senza sorprese, con i favoriti che mantengono la distanza e la classifica generale invariata. La tappa si sta disputando con un ritmo sostenuto, mentre i ciclisti cercano di risparmiare energie in vista delle fasi decisive della gara. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15:07 100 chilometri all’arrivo della settima tappa del Tour de France 2026. 15:04 I corridori si idratano con continuità ed attenzione. Il caldo asfissiante sta infatti interessando anche le strade del Tour de France. 15:01 Al comando Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) e Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA). Per i due fuggitivi vantaggio di 1’25”. 14:58 Andatura del gruppo sempre dettata dagli uomini Soudal Quick-Step ed Alpecin – Premier Tech. Non si vedono le maglie giallonere del Team Visma – Lease a Bike di Olav Kooij, vincitore dell’unica tappa risolta allo sprint di questa prima parte di Tour. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 6 Preview: First Real GC Test
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