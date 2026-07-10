LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo tiene sotto controllo i due battistrada ad 80 km dall’arrivo

A 80 chilometri dal traguardo, il gruppo tiene sotto controllo i due battistrada durante la tappa del Tour de France 2026. La corsa si avvicina a un possibile sprint finale, con la classifica generale ancora molto aperta. La gara prosegue con i ciclisti concentrati nel tentativo di limitare le distanze dai fuggitivi. La tappa si svolge sotto il sole e con un ritmo elevato, mentre gli atleti si preparano all’ultimo sforzo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15:30 Continua la lunga marcia di avvicinamento al probabilissimo sprint che deciderà la settima tappa. 15:26 Margine dei battistrada che fa da elastico, superando ora il minuto e mezzo. 15:23 Foratura per Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), che rientrerà senza problemi in gruppo. 15:20 90 chilometri invece all’arrivo situato nella splendida Bordeaux. 15:17 35 chilometri allo sprint intermedio di Landiras. Ci stiamo finalmente per avvicinare alle fas clou della settima tappa. 15:14 Il gruppo maglia gialla si è infatti portato a meno di 40 secondi da Veistroffer ed Otruba. 🔗 Leggi su Oasport.it

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