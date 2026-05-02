LIVE Superbike GP Ungheria 2026 in DIRETTA | tra poco la Superpole

Tra pochi istanti prende il via la Superpole del Gran Premio d’Ungheria 2026 di Superbike, in diretta streaming. Al momento, la classifica dei piloti vede in testa N. Bulega con 186 punti. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link fornito. La sessione rappresenta un momento chiave per determinare le posizioni di partenza in vista delle gare previste.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.05 Questa la classifica piloti aggiornata NICOLO BULEGA 186. IKER LECUONA 117. SAM LOWES 82. MIGUEL OLIVEIRA 69. ALEX LOWES 69. AXEL BASSANI 67. ALVARO BAUTISTA 59. LORENZO BALDASSARRI 58. YARI MONTELLA 48. ANDREA LOCATELLI 44. DANILO PETRUCCI 41. XAVI VIERGE 34. TARRAN MACKENZIE 32. GARRETT GERLOFF 24. REMY GARDNER 16. ALBERTO SURRA 13. STEFANO MANZI 8. TETSUTA NAGASHIMA 7. THOMAS BRIDEWELL 6. JONATHAN REA 4. SOMKIAT CHANTRA 1. BAHATTIN SOFUOGLU 1. RYAN VICKERS 1. 11.02 Questa mattina invece, per l’ultima sessione di prove, Bulega ha registrato il miglior tempo. Inutile dire dunque che la Superpole sarà l’ago della bilancia.🔗 Leggi su Oasport.it

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