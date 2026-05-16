LIVE Superbike GP Cechia 2026 in DIRETTA | tra poco la Superpole di Most
Alle 10:55 è iniziata la diretta testuale della Superpole del Gran Premio della Repubblica Ceca 2026 di Superbike. La sessione si svolge sulla pista di Most e permette ai piloti di stabilire le posizioni di partenza per le gare. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso questa piattaforma, con tutte le informazioni sulle qualifiche appena concluse. La Superpole rappresenta un momento cruciale per la definizione delle strategie di gara e il posizionamento sulla griglia.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.55 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Superpole del Gran Premio della Cechia Superbike 2026. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Cechia 2026, Bulega alla ricerca del nuovo weekend perfetto. C’è il nome di Garrett Gerloff sull’ultimo turno di prove di ieri della Superbike in scena al Gran Premio Cechia al circuito di Most. Il pilota della Kawasaki portato in testa con con il tempo di 1’30?791 e 66 millesimi di margine sull’azzurro primo della classifica iridata, Nicolò Bulega, costretto a fermarsi anzitempo le seconde prove per via di una caduta in Curva 1. 🔗 Leggi su Oasport.it
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