LIVE Superbike GP Cechia 2026 in DIRETTA | tra poco la Superpole di Most

Alle 10:55 è iniziata la diretta testuale della Superpole del Gran Premio della Repubblica Ceca 2026 di Superbike. La sessione si svolge sulla pista di Most e permette ai piloti di stabilire le posizioni di partenza per le gare. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso questa piattaforma, con tutte le informazioni sulle qualifiche appena concluse. La Superpole rappresenta un momento cruciale per la definizione delle strategie di gara e il posizionamento sulla griglia.

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