Bulega ha vinto gara-1 del GP di Aragon 2026 nel campionato Superbike, con Lecuona che si è piazzato secondo. La corsa si è conclusa con questa classifica, mentre l’evento prosegue con aggiornamenti in tempo reale. La diretta si è conclusa alle 14.41, e i commentatori hanno ringraziato i lettori per aver seguito l’evento. Restano da seguire le prossime gare e i risultati ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 14.40 Questa la classifica aggiornata: 1 BULEGA 335 2 LECUONA 235 3 MONTELLA 130 4 LOWES Sam 119 5 BALDASSARRI 117 6 LOWES Alex 114 14.38 Bulega non si ferma, altra vittoria. Il weekend di Superbike di Aragon sembra avere il suo mattatore, ancora una volta Bulega che sembra imbattibile anche per il pilota di casa Lecuona (compagno anche di team). Buone le prestazioni di Baldassarri, Montella e Bassani rispettivamente sesto, settimo e ottavo. Sufficiente anche Manzi dodicesimo. Out Locatelli e Bautista. 14.35 Questo l’ordine di arrivo di gara-1: 1 BULEGA 11 18 LEAD LEAD 1’49. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Aragon 2026 in DIRETTA: Bulega vince gara-1, secondo Lecuona

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Superbike, GP del Portogallo: Nicolò Bulega vince Gara 1

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