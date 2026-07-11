LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA | mancano venti minuti all’inizio di Gara-1

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mancano dieci minuti all’inizio di Gara-1 del GP di Gran Bretagna 2026 di Superbike. Bulega punta a conquistare altri punti per consolidare il vantaggio in classifica, già molto ampio rispetto al secondo in graduatoria. Lecuona, invece, si trova costretto a seguire la corsa senza possibilità di vittoria, visto che finora ha ottenuto solo piazzamenti dietro l’italiano. La gara sta per partire, con i piloti pronti sulla griglia di partenza.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 Mancano dieci minuti all’inizio di Gara-1. 16.15 Bulega cerca altri punti importarti per allungare un vantaggio in classifica già enorme rispetto al secondo Iker Lecuona, costretto a guardare vincere solo l’italiano in questa stagione. Questa la classifica prima di Gara-1: 16.13 Questa la griglia di partenza della corsa, che durerà 23 giri: 16.10 Eccoci amici di OA Sport, mancano circa venti minuti all’inizio di Gara-1. 12.34 Appuntamento alle ore 16.30 per gara-1. Bulega cercherà la prima vittoria in SBK a Donington Park. Grazie per averci seguito, un saluto sportivo! 12.33 Questa la classifica finale della Superpole: 1 Nicolo Bulega Ducati Panigale V4R 1’24. 🔗 Leggi su Oasport.it

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