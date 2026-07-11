LIVE Nuova Zelanda-Italia Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match
Alle 6:53 si è aperto il match tra Italia e Nuova Zelanda valido per la seconda giornata della Nations Championship Rugby 2026. La partita sta per iniziare e i tifosi sono in attesa dell'inizio. La cronaca in tempo reale sarà aggiornata man mano che si svolge l'incontro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6:53 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Nuova Zelanda, incontro valevole per la seconda giornata della Nations Championship Rugby 2026. Dalle 7.10 l’inizio del match. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Nuova Zelanda, incontro valido per la seconda giornata della Nations Championship Rugby 2026, il nuovo evento che racchiude i test match estivi e di novembre. Dopo il pessimo esordio in cui gli uomini di Quesada hanno ceduto per 27-10 al Giappone l’asticella si alza al cospetto degli All Blacks. Appuntamento alle 7.10 al Westpac Stadium di Wellington per il drop d’inizio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Nations Championship 2026 - southern emisphere, NZLvITA: Jaun Ignacio Brex prima della gara
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: LIVE Nuova Zelanda-Italia, Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA: dalle 7.10 è sfida agli All Blacks!
LIVE Nuova Zelanda-Italia, Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano gli All Blacks!Alle ore 10:00 si è aperta la partita tra Italia e Nuova Zelanda, valida per la seconda giornata della Nations Championship Rugby 2026.
Temi più discussi: Mondiale under 20: la diretta streaming gratis di Nuova Zelanda-Italia; Dove vedere in tv Nuova Zelanda-Italia, Nations Championship rugby 2026: orario, programma, streaming; Nations Championship, il XV azzurro per la sfida agli All Blacks; Italrugby, Di Bartolomeo verso la Nuova Zelanda: Focus sulla nostra prestazione.
Per gli Azzurri è tempo di affrontare gli All Blacks Sabato dalle 07:00 LIVE su Tv8 vi aspetta il match di Rugby Nations Championship tra Nuova Zelanda e Italia. x.com
Una sfida da non perdere Gli Azzurri tornano in campo per affrontare gli All Blacks Sabato dalle 07:00 LIVE su Tv8 non perdetevi il match di Rugby Nations Championship tra Nuova Zelanda e Italia. facebook
LIVE Nuova Zelanda-Italia, Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano gli All Blacks!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Nuova Zelanda, incontro valido per la seconda ... oasport.it
Nuova Zelanda-Italia rugby, Nations Championship 2026: orario, tv, streaming, formazioniProseguirà domani, sabato 11 luglio, alle ore 7.10 italiane, il percorso degli azzurri nel Nations Championship 2026 di rugby: l'Italia del CT Gonzalo ... oasport.it
Momento di grande intuizione da parte dell'Italia U20 reddit