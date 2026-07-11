LIVE Nuova Zelanda-Italia Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 6:53 si è aperto il match tra Italia e Nuova Zelanda valido per la seconda giornata della Nations Championship Rugby 2026. La partita sta per iniziare e i tifosi sono in attesa dell'inizio. La cronaca in tempo reale sarà aggiornata man mano che si svolge l'incontro.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6:53 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Nuova Zelanda, incontro valevole per la seconda giornata della Nations Championship Rugby 2026. Dalle 7.10 l’inizio del match. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Nuova Zelanda, incontro valido per la seconda giornata della Nations Championship Rugby 2026, il nuovo evento che racchiude i test match estivi e di novembre. Dopo il pessimo esordio in cui gli uomini di Quesada hanno ceduto per 27-10 al Giappone l’asticella si alza al cospetto degli All Blacks. Appuntamento alle 7.10 al Westpac Stadium di Wellington per il drop d’inizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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