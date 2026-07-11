LIVE Nuova Zelanda-Italia Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | dalle 7.10 è sfida agli All Blacks!

Alle 7.10 è iniziata la partita tra Italia e Nuova Zelanda, valida per la seconda giornata della Nations Championship Rugby 2026. La sfida si svolge in diretta e coinvolge le due squadre in un match che fa parte del nuovo torneo che comprende test match estivi e di novembre. La partita si svolge in Nuova Zelanda e si può seguire aggiornando la diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Nuova Zelanda, incontro valido per la seconda giornata della Nations Championship Rugby 2026, il nuovo evento che racchiude i test match estivi e di novembre. Dopo il pessimo esordio in cui gli uomini di Quesada hanno ceduto per 27-10 al Giappone l’asticella si alza al cospetto degli All Blacks. Appuntamento alle 7.10 al Westpac Stadium di Wellington per il drop d’inizio. Tre i cambi operati dal coach azzurro, con Tommaso Allan chiamato a ricoprire il ruolo di estremi a margine dell’infortunio di Pani. Louis Lynagh rientra al posto di Monty Ioane, mentre Ross Vintcent partirà dall’inizio in terza linea sostituendo Alessandro Ortombina. 🔗 Leggi su Oasport.it

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