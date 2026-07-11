LIVE Nuova Zelanda-Italia 7-10 Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | il piazzato di Allan riporta avanti gli azzurri
All'ottavo minuto, l'Italia si porta avanti grazie a un calcio piazzato di Allan, portando il punteggio a 7-10. Poco dopo, gli All Blacks recuperano il possesso della palla, ma un'azione di Sititi termina con un passaggio in avanti. La partita prosegue con scambi di possesso e tentativi di avanzamento da entrambe le squadre, mentre il cronometro segna il passare dei minuti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24? Palla troppo lenta per Brex, con gli All Blacks che tornano a conquistare l’ovale. 22? In avanti di Sititi. Si ripartirà dalla mischia ordinata con introduzione italiana. 21? Sbagliamo però la rimessa. Piccolo regalo degli azzurri. 20? Ingenuità di Sititi, che regala una punizione agli azzurri. Andiamo in rimessa nei 10 metri avversari. E’ un’ottima Italia. 19? Anche la Nuova Zelanda sbaglia il drop di ripartenza. 18? Non sbaglia Tommaso Allan. Nuova Zelana 7 Italia 10. 17? Continuiamo ad attaccare senza timore reverenziale. Altro fuorigioco degli All Blacks, e stavolta andiamo per i pali. 16? Si salvano di un soffio i neozelandesi, che tengono alto il pallone sulla linea di meta dopo la carica degli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it
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