LIVE Nuova Zelanda-Italia 40-10 Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | Marin alleggerisce il passivo

Al 57° minuto, l’Italia segna la prima meta della partita con Marin, che riceve la palla dopo un’azione vivace di Riccioni e Brex che hanno superato la linea difensiva avversaria. La squadra italiana, in inferiorità numerica, mantiene un ritmo intenso e trova il varco per attraversare la linea di meta. La partita si sta svolgendo con continui scambi tra le due squadre, mentre il punteggio segna 40-10 in favore della Nuova Zelanda.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57? METAAA ITALIAAA! Con orgoglio, in inferiorità, troviamo la meta con Marin. Azione tambureggiante con Riccioni e Brex che sfondano la difesa avversaria e Marin che schiaccia in meta. Nuova Zelanda 40 Italia 15. 56? Lucchesi e Spagnolo per Di Bartolomeo e Fischetti. Corre ai ripari Quesada. 55? Gran trasformazione di Love. Nuova Zelanda 40 Italia 10. 54? Meta Nuova Zelanda. Non ci siamo, momento durissimo. Tutto troppo facile per gli All Blacks, abbiamo staccato la spina. Ancora lui, ancora Jordan in meta. Nuova Zelanda 38 Italia 10. 52? Piove sul bagnato. Testata, seppur involontaria, di Lorenzo Cannone. 🔗 Leggi su Oasport.it

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New Zealand vs Italy | Rugby Union Nations Championship | Round 2 | July 11, 2026 LIVE SCORE

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