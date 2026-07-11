LIVE Nuova Zelanda-Italia 26-10 Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | quarta meta di De Groot

Notizia in breve

Durante il match di rugby tra Nuova Zelanda e Italia, la partita è proseguita con la quarta meta segnata da De Groot. La Nuova Zelanda ha messo a segno una meta al 48°, con un contrattacco rapido e potente. L'Italia ha tentato di rispondere, ma ha sbagliato la trasformazione, che al 49° minuto non è andata a buon fine. La partita è in corso e si sta giocando nell'ambito del Nations Championship 2026.