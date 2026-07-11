LIVE Nuova Zelanda-Italia 26-10 Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | quarta meta di De Groot
Durante il match di rugby tra Nuova Zelanda e Italia, la partita è proseguita con la quarta meta segnata da De Groot. La Nuova Zelanda ha messo a segno una meta al 48°, con un contrattacco rapido e potente. L'Italia ha tentato di rispondere, ma ha sbagliato la trasformazione, che al 49° minuto non è andata a buon fine. La partita è in corso e si sta giocando nell'ambito del Nations Championship 2026.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49? Sbaglia stavolta la trasformazione Love. 48? Meta Nuova Zelanda. Contropiee micidiale degli All Blacks,con l’Italia che inizialmente si salva, ma poi cede alla carica di De Groot. Nuova Zelanda 26 Italia 10. 46? Peccato. Perdiamo palla sul più bello ma continuiamo a mettere sotto pressione gli avversari. 46? Reazione veemente degli azzurri, che si portano a 5 metri dalla meta. 44? Sostituzione Italia. Dentro Favretto in luogo di Lorenzo Cannone. All’intervallo Marin ha preso il posto di un acciaccato Faissal. 43? Trasforma agevolmente Love. Nuova Zelanda 21 Italia 10. 42? Meta Nuova Zelanda. Break degli All Blacks con Menoncello che manca il placcaggio e Roigard che vola in mea. 🔗 Leggi su Oasport.it
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New Zealand vs Italy | Rugby Union Nations Championship | Round 2 | July 11, 2026 LIVE SCORE
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