LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | velocisti a caccia della finale attesa per Mao e Leoni

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle semifinali maschili dei 100 stile libero agli Europei juniores 2026, sono partiti gli atleti in gara. Juska ha concluso in testa nei 50 metri, seguito da Miliaev e Bisset. Tassan-Caser si è posizionato quarto. La gara si svolge con i velocisti che cercano l'accesso alla finale, mentre l’attenzione si concentra sulle prestazioni di alcuni favoriti, tra cui Mao e Leoni, in attesa di aggiornamenti sui risultati.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.20 Juska davanti ai 50! Secndo Miliaev, terzo Bisset, quarto Tassan-Caser 18.20 Partiti!! 18.19 Dopo le due finali appena viste è il momento delle semifinali maschili dei 100 stile libero. Questa la start list della prima: 1 FRA Paul MERVANT–DUFY 50.09 2 GER Nils NOLTE 49.89 3 GBR Aran BISSETT 49.56 4 NA Matvei MILIAEV 49.20 5 LTU Tajus JUSKA 49.43 6 ITA Cristian TASSAN-CASER 49.82 7 BEL Leon BAEYE 50.06 8 UKR Serhii LATSKO 50.20 18.17 Vittoria per Jackl!! L’ungherese conquista l’oro in 2:09.42 davanti a Fokina (2:10.06) e Kertesz (2:10.87) 18.16 Ai 150 Jackl passa al comando con 0.03 su Kertesz e 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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