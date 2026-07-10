Acampora si è qualificato per la finale dei 400 misti agli Europei juniores 2026. Nei 100 stile libero, Mao e Leoni sono approdati alle semifinali. I finalisti dei 400 misti includono otto nuotatori, tra cui Laviolette, Piataikin e Denysenko. La manifestazione prosegue con le gare in programma oggi, aggiornate in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.52: Questi i finalisti dei 400 misti: Laviolette, Piataikin, State, Denysenko, Acampora, Varga, Vejnovic, Nemes 9.50: L’azzurro Acampora conquista il posto in finale nei 400 misti. L’ultima batteria va al belga Laviolette con 4’23”35 9.44: Terzo posto e terzo tempo assoluto per l’azzurro Acampora che prenota il posto in finale con 4’26”12, cala invece nel finale Sgroi che chiude sesto con 4’28”00 che non basterà per la finale. Vince il russo Piataikin con 4’23”70 9.42: A metà gara Acampora primo e Sgroi terzo 9.38: Successo per lo sloveno Vejnovic nella terza batteria con 4’27”00. Ora i due azzurri Sgroi e Acampora a caccia di una difficile finale 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Acampora in finale nei 400 misti, Mao e Leoni in semifinale nei 100 sl!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Day 1 | B/Junior/Para Finals | AP Race London International 2026

Notizie e thread social correlati

LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Mao e Leoni in semifinale nei 100 sl!Durante le gare dei campionati europei juniores di nuoto, l’atleta azero Maynitskyi ha vinto la prima batteria dei 400 misti con un tempo di 4’34”48.

LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Santambrogio e Becattini avanti nei 100 farfalla, Aldrighetti e Acampora ok nei 200 mistiAi Campionati europei juniores di nuoto 2026, Santambrogio e Becattini conducono nei 100 farfalla, mentre Aldrighetti e Acampora si sono qualificati...

Temi più discussi: LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: serata trionfale!! Santambrogio e la 4×200 si tingono d’oro; Campionati Europei Juniores: Analisi E Risultati LIVE Finali E Semifinali Day 2; LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: doppio argento azzurro nelle 4×100 sl! Nannucci e Domina in finale dei 200 sl; Campionati Europei Juniores Monaco 2026: Analisi E Risultati Live Finali E Semifinali Day 1.

#Europeinuotojuniores2026 - Results on X | Live Posts & Updates x.com

LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: serata trionfale!! Santambrogio e la 4×200 si tingono d’oroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.22 Questa la start list: 1 ESP Spain 8:14.16 (Ciercoles Galve, Melgosa Uruea, Munoz Gonzalez e Rodriguez ... oasport.it

Europei nuoto juniores 2026 oggi in tv: orari martedì 7 luglio, streaming, italiani in garaSi apriranno oggi, martedì 7 luglio, gli Europei Juniores di nuoto 2026. Sarà una settimana ricca di eventi con in palio i nuovi titoli continentali nella ... oasport.it