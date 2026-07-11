Tassan-Caser e Cappellazzo si sono qualificati per la semifinale nei 100 metri stile libero agli Europei juniores 2026. La croata Mance ha vinto la seconda batteria con il tempo di 1’02”99, attualmente al primo posto della graduatoria provvisoria. La manifestazione è in corso con aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.29: La croata Mance vince la seconda di sette batterie con 1’02”99 e va al comando della graduatoria provvisoria 9.26: La rappresentante della Macedonia del Nord Borovic domina la prima batteria dei 100 dorso con 1’05”51 9.24: Questi i qualificati per le semifinali dei 100 sl: Hoek le Guenedal (ESP), Miliaev (NA), Proshin (NA), Juska (LTU), Bartolek (SWE), Bissett (GBR), Milne (GBR), Giefing (AUT), Tassan-Caser (ITA), Kakuk (HUN), Nolte (GER), Crassard (FRA), Baeye (BEL), Harlem (NOR), Mervant-Dufy (FRA), Cappellazzo (ITA) 9.22: sono due gli azzurri in semifinale. Entra anche a Cappellazzo con l’ultimo tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Tassan-Caser e Cappellazzo in semifinale nei 100 sl

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