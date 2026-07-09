Durante i campionati europei juniores di nuoto 2026, sono state disputate le semifinali dei 200 rana maschile. Tra i partecipanti, un nuotatore ha firmato il miglior tempo nella prima semifinale, mentre altri atleti si sono qualificati per la finale. La competizione prosegue con l’attesa per le finali dei 100 rana e dei 200 stile libero, con i favoriti pronti a scendere in vasca. La diretta comprende aggiornamenti su tutte le gare in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.22 Partiti!! 19.21 Questa la start list della prima semifinale dei 200 rana maschile: 1 CRO Jan ONDRASEK 2:17.39 2 NED Wytse BROEKSTRA 2:16.82 3 POL Marcel JUREKO 2:16.12 4 ITA Gabriele GARZIA 2:14.35 5 GRE Evangelos Efraim NTOUMAS 2:15.43 6 GER Louis HOFFMANN 2:16.40 7 BLR Maksim MALYSHKA 2:17.20 8 NOR Aksel Soevik HOLDEN 2:17.80 19.19 Terminata anche la premiazione dei 50 stile libero femminile. Tra pochissimo si tornerà in acqua con la prima semifinale dei 200 rana. 19.16 L’Italia proverà a portare due rappresentanti in finale nei 200 rana anche al maschile con Gabriele Garzia al via della prima semifinale e Michele Longobardo nella seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Tassan-Caser e Mancini brillano in semifinale, attesa per i ranisti

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