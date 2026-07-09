LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | Tassan-Caser Mancini e i ranisti brillano in semifinale! Cresce l’attesa per Santambrogio
Durante la semifinale dei campionati europei juniores di nuoto, un atleta ha superato gli avversari sui 150 metri, passando in prima posizione davanti a due rivali. Un nuotatore francese si è mantenuto al comando, seguito da Bienkowski e Adam Lee. I tempi sono stati aggiornati in tempo reale, mentre cresce l’attesa per le prossime gare e gli atleti che si sono distinti nelle prove precedenti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40 Sorpass di Bienkowski che passa in testa ai 150 davanti a Muratory e Bauer. 19.40 Francese ancora in testa davanti a Bienkowski ed Adam Lee 19.39 Muratory in testa ai 50 davanti a Bienkowski e Gerasimov. 19.39 Partiti!! 19.37 Questa la seconda semifinale dei 200 dorso: 1 GBR Austyn MANLEY 2:02.40 2 GER Mitja BAUER 2:01.88 3 CRO Jakov WOZDECKY 2:01.32 4 FRA Nathan MURATORY 1:59.92 5 POL Mateusz BIENKOWSKI 2:00.86 6 GBR Daniel RANSOM 2:01.74 7 NA Sergei GERASIMOV 2:02.10 8 SWE Kasper ADAM LEE 2:02.61 19.36 Remorini e di Scola dovranno attendere la seconda semifinale per capire se il loro tempo basterà o meno per accedere in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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