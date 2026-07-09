Durante la semifinale dei campionati europei juniores di nuoto, un atleta ha superato gli avversari sui 150 metri, passando in prima posizione davanti a due rivali. Un nuotatore francese si è mantenuto al comando, seguito da Bienkowski e Adam Lee. I tempi sono stati aggiornati in tempo reale, mentre cresce l’attesa per le prossime gare e gli atleti che si sono distinti nelle prove precedenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40 Sorpass di Bienkowski che passa in testa ai 150 davanti a Muratory e Bauer. 19.40 Francese ancora in testa davanti a Bienkowski ed Adam Lee 19.39 Muratory in testa ai 50 davanti a Bienkowski e Gerasimov. 19.39 Partiti!! 19.37 Questa la seconda semifinale dei 200 dorso: 1 GBR Austyn MANLEY 2:02.40 2 GER Mitja BAUER 2:01.88 3 CRO Jakov WOZDECKY 2:01.32 4 FRA Nathan MURATORY 1:59.92 5 POL Mateusz BIENKOWSKI 2:00.86 6 GBR Daniel RANSOM 2:01.74 7 NA Sergei GERASIMOV 2:02.10 8 SWE Kasper ADAM LEE 2:02.61 19.36 Remorini e di Scola dovranno attendere la seconda semifinale per capire se il loro tempo basterà o meno per accedere in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Tassan-Caser, Mancini e i ranisti brillano in semifinale! Cresce l’attesa per Santambrogio

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