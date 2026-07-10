Durante le gare dei campionati europei juniores di nuoto, l’atleta azero Maynitskyi ha vinto la prima batteria dei 400 misti con un tempo di 4’34”48. Nelle gare successive, Mao e Leoni sono passati alle semifinali dei 100 stile libero. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale, mentre le competizioni proseguono con le batterie e le qualificazioni di altri nuotatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.27: L’azero Maynitskyi si aggiudica la prima delle cinque batterie dei 400 misti con 4’34”48 9.21: Queste le qualificate alle semifinali dei 100 sl: Manokhina, Capron, Ciercoles Galve, Jurkunaite, Wood, Leon, Sorokina, Roth, Mao, Bobanovic, Bortlisz, Comna, Engelse, Nowak Gudmundss, Moesgaard, Bilanakou 9.19: Due azzurre in semifinale! Mao chiude terza l’ultima batteria con 55”72 e si qualifica assieme a Leoni. Vince la russa Manokhina con uno stratosferico 54”07 9.18: Sesto posto per l’azzurra Lopez-Casula lontana dalla qualificazione con 56”65. Vince la lituana Jurkunsite con 55”45. Ora Mao 9.26: Quarto posto per l’azzurra Leoni con 55”50, ottava Guarnieri con 57”43. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Mao e Leoni in semifinale nei 100 sl!

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