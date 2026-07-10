LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | Mao e Leoni in semifinale nei 100 sl!
Durante le gare dei campionati europei juniores di nuoto, l’atleta azero Maynitskyi ha vinto la prima batteria dei 400 misti con un tempo di 4’34”48. Nelle gare successive, Mao e Leoni sono passati alle semifinali dei 100 stile libero. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale, mentre le competizioni proseguono con le batterie e le qualificazioni di altri nuotatori.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.27: L’azero Maynitskyi si aggiudica la prima delle cinque batterie dei 400 misti con 4’34”48 9.21: Queste le qualificate alle semifinali dei 100 sl: Manokhina, Capron, Ciercoles Galve, Jurkunaite, Wood, Leon, Sorokina, Roth, Mao, Bobanovic, Bortlisz, Comna, Engelse, Nowak Gudmundss, Moesgaard, Bilanakou 9.19: Due azzurre in semifinale! Mao chiude terza l’ultima batteria con 55”72 e si qualifica assieme a Leoni. Vince la russa Manokhina con uno stratosferico 54”07 9.18: Sesto posto per l’azzurra Lopez-Casula lontana dalla qualificazione con 56”65. Vince la lituana Jurkunsite con 55”45. Ora Mao 9.26: Quarto posto per l’azzurra Leoni con 55”50, ottava Guarnieri con 57”43. 🔗 Leggi su Oasport.it
UNSEEN FOOTAGE | European Junior Diving Championships 2026 | European Aquatics
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