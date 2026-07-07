Alle 9.00 sono iniziati i 200 stile libero femminili, con Alessandra Mao in prima corsia. La manifestazione si svolge all’Olympiaschwimmhalle di Monaco di Baviera, dove si svolge la 52ª edizione degli Europei juniores di nuoto. La gara segna l’apertura della settimana di competizioni, che coinvolge i giovani atleti provenienti da diversi paesi europei. La prima giornata si concentra sulle gare di stile libero e altre discipline in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei juniores di Monaco in Germania. Scatta oggi all’Olympiaschwimmhalle di Monaco di Baviera la 52ª edizione dei Campionati Europei Juniores di nuoto, appuntamento che apre una settimana fondamentale per il movimento continentale. L’Italia si presenta con una delle delegazioni più numerose della manifestazione e con grandi ambizioni, forte del Championship Trophy conquistato nel 2025 e del terzo posto nel medagliere dello scorso anno. La prima giornata propone un programma ricco di spunti, con batterie al mattino e semifinali o finali nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: subito Alessandra Mao nei 200 sl. Si parte alle 9.00

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