Ai campionati europei juniores di nuoto 2026, Mao ha vinto la gara dei 100 metri stile libero con una rimonta finale. Nella seconda semifinale, a 50 metri, Kurbanov era in testa davanti a Papatheodorou e Bauer. La start list include Nikolaos Papatheodorou, con un tempo di 55 secondi, tra gli altri atleti. La gara è iniziata alle 18:37, con aggiornamenti in tempo reale sulla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.39 Ai 50 Kurbanov in testa davanti a Papatheodorou e Bauer. 18.39 Partiti!! 18.37 Questa la start list della seconda semifinale: 1 GRE Nikolaos PAPATHEODOROU 55.96 2 GBR Patryk PRZYCZYNA 55.80 3 NA Maksim KURBANOV 55.52 4 FRA Nathan MURATORY 54.60 5 BLR Artsiom YARMAK 55.33 6 GBR Dean FEARN 55.60 7 GER Mitja BAUER 55.84 8 POL Mateusz BIENKOWSKI 56.10 18.35 Vittoria per Shcherbakov in 54.30 davanti a Cerda (55.10). Buona rimonta dei due azzurri con di Scola che chiude terzo in 55.47 davanti a Remorini (55.60) 18.35 Ai 50 Shcherbakov davanti a Cerda e Wellen. Di Scola e Remorini rispettivamente settimo ed ottavo 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: RIMONTA D’ORO!! Mao pazzesca nei 100 sl

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