Alle 10.31, in piscina, sono iniziate le batterie degli 800 stile libero donne. Quattro nuotatrici italiane partecipano alla penultima batteria, che rappresenta la prima di cinque manches previste. Nel frattempo, in una corsia vicina, Acampora e la staffetta 4x100 misto mista si sono qualificate per la finale. Mao e Leoni sono ancora in gara nei 100 stile libero, con le semifinali in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.31: In vasca le atlete della prima di cinque batterie degli 800 sl donne. Quattro le azzurre in gara, tutte nella penultima batteria 10.29: Questi i tempi degli azzurri: Campo 55”29, Ongaro 1’01”61, Santambrogio 58”52, di Maria 55”74 10.27: Queste le nazionali finalisti della staffetta 4×100 mixed mista: Italia, Gbr, Russia, Polonia, Ucraina, Germania, Lituania, Spagna 10.26: Italia in finale con il miglior tempo! Gli azzurri vincono la terza batteria con 3’51”53 precedendo Russia e Ucraina 10.25: Ai 300 Italia, Francia, Grecia ma la Russia ha l’uomo in chiusura 10.24: Ai 200 Italia, Francia, Svizzera 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Acampora e 4×100 mixed mista in finale. Mao e Leoni in semifinale nei 100 sl!

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Day 1 | B/Junior/Para Finals | AP Race London International 2026

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