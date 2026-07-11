LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via della sessione serale

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 17.49 è iniziata la sessione serale dei Campionati Europei juniores di nuoto 2026. La finale femminile dei 100 stile libero sta per partire, con due atlete italiane in gara: Alessandra Mao e Alessandra Leoni.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.49 Grande attesa per la finale femminile dei 100 stile libero. L’Italia potrà contare su due rappresentanti: Alessandra Mao ed Alessandra Leoni. In particolar modo grande curiosità per vedere in acqua la prima, che a 15 anni si sta dimostrando già pronta per competere a questo livello. 17.46 L’Italia riparte da un bottino di 10 medaglie con 3 ori, 3 argenti e 4 bronzi. Gli azzurrini proveranno a rimpinguare ancora lo score e portarsi a casa altri piazzamenti di rilievo 17.43 Tra poco meno di 20 minuti inizierà la sessione serale della quinta giornata. Tanta Italia protagonista per provare a migliorare il bottino conquistato fino a questo momento. 🔗 Leggi su Oasport.it

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