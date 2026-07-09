I campionati europei juniores di nuoto a Monaco sono iniziati con la sessione pomeridiana, che ha preso il via pochi minuti fa. La competizione continua con le gare in programma oggi, mentre gli atleti si preparano a scendere in vasca. La diretta segue gli sviluppi delle prove e i risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei juniores di Monaco. 11.18: per il momento è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata 11.15: E’ stata una mattinata molto positiva per la squadra azzurra, questa terza di batterie agli Europei junioires di Monaco. Tante qualificazioni, tanti tempi di qualità, una 4×200 stile libero donne che lascia molto ben sperare per il pomeriggio 11.13: Queste le nazionali finaliste della staffetta 4×200 Russia, Italia, Gbr, Germania, Romania, Ungheria, Spagna, Francia 11.12. Italia in finale con il secondo tempo! La seconda batteria va alla Germania con 8’09?29 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via della sessione pomeridiana

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