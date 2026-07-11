Durante la quinta giornata degli Europei juniores di nuoto a Monaco, tre nuotatori italiani sono approdati in finale nel pomeriggio. La sessione mattutina ha visto diverse batterie, con numerosi atleti in gara. La manifestazione prosegue con altre competizioni, mentre si attendono aggiornamenti sui risultati delle prossime gare. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale sui progressi e le qualificazioni delle varie categorie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei juniores di Monaco in Germania. Nuova doppia sessione di gare all’Olympiaschwimmhalle di Monaco di Baviera, dove i Campionati Europei Juniores di nuoto proseguono con un programma ricco di batterie e finali che assegneranno altri titoli continentali. Dopo le sei medaglie conquistate finora – gli ori di Caterina Santambrogio nei 100 farfalla e della 4×200 stile libero femminile, gli argenti delle 4×100 stile libero maschile e femminile e i bronzi di Bianca Nannucci nei 200 stile libero e della 4×100 stile libero mista – l’Italia si presenta alla quinta giornata con numerose carte da giocare sia nelle prove individuali sia nelle staffette. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: già tre azzurri in finale nel pomeriggio! Quante gare interessanti nella quinta sessione di batterie

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Day 1 | B/Junior/Para Finals | AP Race London International 2026

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