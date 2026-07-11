Un nuotatore ha vinto i 100 metri stile libero con il tempo di 1:00.25, battendo gli avversari tra cui Eva Rottink e Ciercoles Galve. Tra gli italiani, Santambrogio si è qualificato per la finale, mentre Ceolin è stato eliminato. La gara si è svolta durante gli European Junior Championships del 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50 Vittoria per Silisteanu in 1:00.25 davanti ad Eva Rottink (1:00.41), Ciercoles Galve (1:00.48), Hlushchenko (1:01.46) e Prisecariu (1:01.47) 19.49 Ai 50 Ciercoles Galve in testa con 0.16 su Silisteanu e 0.47 su Rottink. 19.49 Partite! 19.47 Conclusa la premiazione dei 100 sl femminile. Si ritorna in acqua con le semifinali femminili dei 100 dorso. Questa la start list della prima: 1 POR Rafaela FERREIRA MENDES 1:02.45 2 ROU Aissia-Claudia PRISECARIU 1:02.30 3 ROU Daria-Mariuca SILISTEANU 1:01.96 4 ESP Irene CIERCOLES GALVE 1:01.27 5 NED Eva ROTTINK 1:01.84 6 POL Varvara HLUSHCHENKO 1:02.09 7 GEO Ana NIZHARADZE 1:02. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Mao trionfa nei 100 sl!! Santambrogio in finale, Ceolin eliminato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Day 1 | B/Junior/Para Finals | AP Race London International 2026

Notizie e thread social correlati

LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Mao dà spettacolo nei 100 sl! Santambrogio vola in finaleDurante le semifinali dei 200 misti femminili agli Europei juniores di nuoto, si è disputata la prima batteria con Ana-Maria Sibiseanu, della...

LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Mao dà spettacolo nei 100 sl! Attesa per la semifinale di SantambrogioDurante le semifinali dei 50 farfalla, Caterina Santambrogio, vincitrice dei 100 stile libero pochi giorni prima, parteciperà alla ricerca di un...

Temi più discussi: LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: serata trionfale!! Santambrogio e la 4×200 si tingono d’oro; Campionati Europei Juniores: Analisi E Risultati LIVE Finali E Semifinali Day 2; LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: doppio argento azzurro nelle 4×100 sl! Nannucci e Domina in finale dei 200 sl; Campionati Europei Juniores Monaco 2026: Analisi E Risultati Live Finali E Semifinali Day 1.

DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlessandraLeoni #AndreaLucarelli LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: già tre azzurri in finale nel pomeriggio! Quante gare interessanti nella quinta sessione di batterie: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DI x.com

Europei nuoto juniores 2026 oggi in tv: orari 11 luglio, tv, streaming, italiani in garaProseguiranno oggi con la quinta e penultima giornata di gare gli Europei Juniores di nuoto 2026. Nella vasca di Monaco di Baviera, in Germania, si ... oasport.it

Europei nuoto juniores 2026 oggi in tv: orari martedì 7 luglio, streaming, italiani in garaSi apriranno oggi, martedì 7 luglio, gli Europei Juniores di nuoto 2026. Sarà una settimana ricca di eventi con in palio i nuovi titoli continentali nella ... oasport.it