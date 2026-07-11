CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.04 È il momento delle semifinali dei 50 farfalla con Caterina Santambrogio, vincitrice nei 100 meno di 48 ore fa, che va a caccia di una nuova finale. Questa la start list della prima semi: 1 DEN Maja Marie BAGER 27.43 2 BEL Fleur BUSSELS 27.27 3 ITA Caterina SANTAMBROGIO 27.08 4 ESP Carlota RODRIGUEZ ALCAIDE 26.63 5 NED Jinth ENGELSE 26.85 6 SWE Emmy HAELLKVIST 27.22 7 GEO Ana NIZHARADZE 27.35 8 DEN Julie Hogsbjerg SCHLEIMANN 27.57 19.02 Vittoria per Hofmann in 1:00.64 davanti a Ntoumas (1:00.88). Terza posizione per State (1:01.50) davanti a Grabko (1:01.97). Garzia in finale con il quinto tempo! 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Mao dà spettacolo nei 100 sl! Attesa per la semifinale di Santambrogio

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