Nella prima giornata dei campionati europei juniores di nuoto 2026, Mao ha vinto la gara dei 100 stile libero, ottenendo il miglior tempo. Nella stessa sessione, Malla Hamalainen ha concluso al quarto posto con un tempo di 8:44.55, superando nel finale Lucrezia Domina, che si è fermata in quinta posizione con un tempo simile. La competizione prosegue con l’attesa per la staffetta 4x200 metri maschile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.08 Quarta posizione per Malla Hamalainen che chiude in 8:44.55 superando nel finale Lucrezia Domina, quinta in 8:44.71. Settima Valentina Procaccini in 8:48.54 20.07 Vittoria per Kseniia Misharina in 8:25.75 davanti a Vivien Jackl (8:26.97) e Sofia Diakova (8:32.83) 20.06 Misharina rispode all’attacco di Jackl e ai 750 passa con un vantaggio di 1.81 20.06 Jackl prova a cambiare ritmo! Ai 700 Misharina in testa con 1.91 sull’ungherese e 4.77 su Diakova. Domina quarta a 14.70, Procaccini settima a 18.64 20.05 Ottimo il ritmo di Misharina che continua a nuotare intorno al 32.0. Ai 600 la russa ha 2.61 su Jackl, 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Mao incanta nei 100 sl! Cresce l’attesa per la 4×200 maschile

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AIN athletes set a new World Junior Record in the 4x100m Freestyle heats

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