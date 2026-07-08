Durante i campionati europei juniores di nuoto, una nuotatrice ha conquistato il bronzo nei 200 stile libero. In una gara vinta da un atleta turco con un tempo di 1’45”68, il lituano ha ottenuto l’argento, mentre il nuotatore russo ha concluso al terzo posto con 1’46”15. È attesa nelle prossime ore la staffetta 4×100 stile libero mista. La manifestazione si sta svolgendo con aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.10: Oro a sorpresa alla Turchia con Ahmet Mete Boylu con il tempo di 1’45?68, argento per il lituano Juska che torna sul podio per la terza volta con 1’45?83, bronzo per il russo Toropkin con 1’46?15. Gara velocissima. L’azzurro Cappelazzo, dopo una partenza brillante, cala alla distanza e chiude ottavo con 1’49?26 18.09: Ai 100 Juska, Boylu, Cappellazzo 18.07: Al via ora la seconda finale di giornata, i 200 stile libero uomini con Damiano Cappellazzo. Questi i protagonisti: 1 Gabriel CRASSARD (FRA) 1:48.34 2 Oliver PAPAI (HUN) 1:47.64 3 Bogdan TOROPKIN (NA) 1:46.63 4 Grigorii VEKOVISHCHEV (NA) 1:45. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Bianca Nannucci di bronzo nei 200 sl! Attesa per la 4×100 sl mista

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