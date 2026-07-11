Un nuotatore ha vinto la gara dei 100 stile libero agli Europei juniores 2026, lasciando il pubblico senza parole. La staffetta 4x200 metri maschile ha conquistato la medaglia d’argento. La diretta si è conclusa alle 20.25, con il quinto giorno di eventi terminato. Gli appassionati sono stati invitati a seguire ulteriori aggiornamenti sul sito dedicato alla manifestazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.25 Termina qui la DIRTETA LIVE testuale del day-5 degli Europei juniores 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 20.24 L’appuntamento è per domani mattina alle 9.00 per seguire insieme l’ultima sessione di batterie prima di entrare nel vivo del day 6 alle 18.00 con il via delle finali. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto per vivere insieme ogni emozione. 20.23 Grazie a queste due medaglie l’Italia rimpingua il proprio bottino che è ora di 12 medaglie (4, 4, 4). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Mao incanta nei 100 sl, 4×200 maschile d’argento

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AIN athletes set a new World Junior Record in the 4x100m Freestyle heats

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