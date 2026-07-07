L’Italia schiera Tassan-Caser, Lucarelli, Cappellazzo e Ceolin nella staffetta 4×100 sl maschile, che si sta svolgendo in questa fase delle gare europee juniores. La squadra italiana ha il secondo miglior tempo tra le partecipanti. Nel frattempo, le nuotatrici italiane hanno conquistato una medaglia d’argento nella staffetta 4×100 stile libero femminile, mentre Nannucci e Domina sono stati qualificati per la finale dei 200 stile libero.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.26: E’ il momento della staffetta 4×100 sl maschile. italia in vasca con il secondo crono. Ci sono Tassan-Caser, Lucarelli, Cappellazzo e Ceolin per gli azzurri. Questi i protagonisti: 1 Israel (ISR) 3:21.51 2 Switzerland (SUI) 3:21.13 3 Great Britain (GBR) 3:18.91 4 Neutral Athletes (AIN) 3:14.72 5 Italy (ITA) 3:18.23 6 Czechia (CZE) 3:20.95 7 France (FRA) 3:21.14 8 Türkiye (TUR) 3:21.72 19.24: ARGENTOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAA! La Gran Bretagna sfodera una prova di squadra di altissimo livello e vince con il nuovo record dei campionati di 3’37?35, record europeo giovanile. Argento per l’Italia con grande rimonta di Mao nel finale con 3’39?36, bronzo per la Russia con 3’39?62 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: azzurre d’argento nella 4×100 sl! Nannucci e Domina in finale dei 200 sl

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Day 1 | B/Junior/Para Finals | AP Race London International 2026

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