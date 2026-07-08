Ai campionati europei juniores di nuoto, si sono svolte le batterie dei 1500 metri stile libero femminili e le qualificazioni per le staffette 4x100 misti. Le italiane nelle ultime due batterie hanno ottenuto la qualificazione alla finale, prevista alle 18.00. Nelle staffette, sono passate Spagna, Gran Bretagna, Italia, Russia, Croazia, Belgio, Polonia e Svizzera. Nei 100 farfalla, bene Santambrogio, mentre Volpe si è qualificata per la finale dei 1500 metri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.24: Partita la prima delle quattro batterie dei 1500 sl donne. Italiane nelle ultime due 11.23: Queste le Nazionali qualificate per la finale della 4×100 sl mista: Spagna, Gbr, Italia, Russia, Croazia, Belgio, Polonia, Svizzera 11.22: La Spagna vince la terza e ultima batteria e fa segnare il miglior tempo ci 3’29”16, seconda la Gbr con 3’29”36. l’aitalia si qualifica con il terzo miglior tempo 11.20: A metà gara Spagna, Gbr, Belgio 11.16: L’Italia mantiene il miglior tempo dopo la seconda batteria. Vince la Russia con 3’31”10, precedendo la Croazia e la Polonia. Ora Gbr, Grecia e Spagna nell’ultima batteria 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: 4×100 sl mista e Volpe nei 1500 in finale! Bene Santambrogio nei 100 farfalla. Finali dalle 18.00

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Day 1 | B/Junior/Para Finals | AP Race London International 2026

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