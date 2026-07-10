LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | poker di azzurri e 4×100 mixed mista in finale Appuntamento alle 18.00
Durante gli Europei juniores di nuoto, quattro atleti italiani si sono qualificati per la finale e anche la staffetta 4x100 mista mista ha passato le qualificazioni. La giornata si è conclusa con successo, consentendo di raggiungere la finale prevista per le 18. L'evento si sta svolgendo con diretta online, e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale. La mattinata ha visto tutti i nuotatori italiani avanzare nelle rispettive competizioni.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.21: Mattinata proficua per i colori azzurri che hanno piazzato l’en plein in finale e semifinale. L’appuntamento è per le 18.00 per la quarta sessione di finali e semifinali. Grazie per averci seguito e buona giornata. A più tardi! 12.19: Questi i finalisti degli 800 stile libero uomini: Litoborski (POL), Vekovishchev (NA), Gusev (NA), Papai (HUN), Vallmitjana Beh (ESP), Erkmann (GER), Chourdakis (GRE), Volpe (ITA) 12.17: Francesco Volpe è in finale con l’ottavo tempo. La vittoria dell’ultima batteria va al polacco Litoborski con 8’00”48 12.07: Cala vistosamente nel finale l’azzurro Volpe che si deve acontentare del quarto posto con 8’03”58 nella penultima batteria vinta dal russo Gusev con 8’00”64. 🔗 Leggi su Oasport.it
Day 1 | B/Junior/Para Finals | AP Race London International 2026
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