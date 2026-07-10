Ceolin, Tassan-Caser e Garzia salgono sul podio nella gara di nuoto juniores agli Europei 2026. La cerimonia di premiazione è in corso, dopo l’ultima finale della giornata, la staffetta 4×100 mista. La competizione si conclude con questa staffetta, che chiude la quarta giornata di gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.35: Ora cerimonia di premiazione e poi l’ultima finale di serata 19.29: Si chiude la quarta giornata con la staffetta 4×100 mixed mista. Italia a caccia del podio con Russia e Gran Bretagna che sembrano avere qualcosa in più. Gli azzurri entrano in vasca con Di Scola, Ongaro, Santambrogio e Mao 19.27: Oro per il belga Laviolette con il tempo di 4’18?69, un autentico domin9io, argento per il russo Piatatikin con 4’21?35, bronzo per l’ucraino Delysensko con 4’23?28. Settimo posto per Acampora con 4’26?78 19.26: Ai 300 Laviolette, Piataikin, State 19.24: A metà gara Laviolette, Piatainkin, Varga. Acampora sesto 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Ceolin, Tassan-Caser e Garzia sul podio! Attesa la 4×100 mixed mista

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