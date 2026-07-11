Alle 23 si è disputato il match tra Norvegia e Inghilterra. La formazione norvegese ha schierato Solbakken e Sorloth, mentre l'Inghilterra ha lasciato Saka in panchina e inserito Madueke. La squadra inglese ha adottato un 4-3-3 con Nyland tra i pali, mentre la Norvegia ha impostato un 4-2-3-1 con Pickford e altri titolari. La partita si è conclusa con il risultato di 4-2 in favore dell’Inghilterra.

(4-2-3-1) Pickford; Konsa, Stones, Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, D. Rice; Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Kane. All. Southgate (4-3-3) Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Berg, Berge; Sorloth, Odegaard, Schjelderup; Braut Haaland. All. Solbakken (4-2-3-1) Pickford; James, Guehi, Konsa, O’Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Tuchel (4-3-3) Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Schjelderup, Haaland, Nusa. Ct: Solbakken. Il quarto di finale tra Norvegia e Inghilterra sarà visibile su DAZN.. La partita sarà trasmessa anche gratuitamente e in chiaro su Rai1. Diretta testuale su Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 23 Norvegia-Inghilterra, le ufficiali: Solbakken con Sorloth. Saka in panchina: c'è Madueke

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