La partita tra Norvegia e Inghilterra si è conclusa con un pareggio a zero. Nel corso del match, un tentativo di Kane su punizione si è alzato di poco sopra la traversa. La Norvegia ha mostrato difficoltà sul campo, mentre i tifosi sugli spalti hanno iniziato a incoraggiare la squadra con il tradizionale gesto della 'vogata'. La partita si è mantenuta equilibrata senza ulteriori reti segnate.

Norvegia in difficoltà sul campo e, dagli spalti, i tifosi cominciano a spingere la propria squadra con la tradizionale 'vogata' diventata virale in questa prima fase del Mondiale La punizione viene battuta dal capitano Harry Kane che sceglie una soluzione potete sul palo del portiere: palla alta di poco Ajer stende Bellingham al limite dell'area: posizione da posizione dcisamente interessante per l'Inghilterra Cross dalla destra di Madueke forte e teso: nessun difensore norvegese interviene e O'Reilly, da posizione favorevole, non riesce però ad addomesticare il pallone Buona combinazione tra Gordon e O'Reilly... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Norvegia-Inghilterra, 0-0: Kane su punizione, palla alta di poco

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