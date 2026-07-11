LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | subito Marc Marquez al comando poi Alex e Ogura

Al via del Gran Premio di Germania 2026, Marc Marquez è partito in testa, prendendo subito la prima curva davanti ad Alex e Ogura.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PARTENZA – Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore porta la firma di Marc Marquez che prende curva 1 al comando davanti ad Alex e Ogura. 15.02 I piloti stanno facendo il loro ritorno sullo schieramento di partenza. Tra pochi istanti prenderà il via la Sprint Race! 15.01 I piloti sono impegnati nel giro di ricognizione sulla pista della Sassonia che propone 3.671 metri e 14 curve. 15.00 Ci siamo, scatta il giro di ricognizione della Sprint Race! I piloti lasciano lo schieramento di partenza. 14.58 Tutto pronto per il via, si inizia a fare sul serio al Sachsenring! Un pilota da prendere in considerazione sarà ovviamente Jorge Martin che, al momento, non sembra aver intrapreso il suo migliore weekend, con una terza fila non propriamente scintillante. 🔗 Leggi su Oasport.it

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