LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | Alex Marquez svetta nella prima parte di FP1 caduta per Marc

Durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2026, Alex Marquez ha guidato la classifica con il miglior tempo. Poco dopo, Marc Marquez ha raggiunto il secondo posto, a soli 0.020 secondi dal fratello. In questa fase, Marc Marquez ha registrato un quattordicesimo tempo, mentre ha subito una caduta durante la sessione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.05 Sale di colpi Marc, ora secondo a a soli 0.020 dal fratello Alex. 11.04 Marc Marquez si accontenta al momento del quattordicesimo tempo con uno scarto di 0.889. 11.02 Primo giro lanciato per Marc Marquez. 11.00 Sullo sfondo al momento le Ducati, con Francesco Bagnaia quindicesimo a 0.946 e Marc Marquez che ha dovuto fare i conti con la caduta. Lo spagnolo sta girando proprio ora. 10.58 Quasi tutti i piloti sono al momento fermi ai box. 10.57 Sia Alex Marquez che Di Giannantonio girano con doppia media. Soft davanti e media dietro per Bezzechi. 10.55 Alex Marquez sale di colpi, adesso il pilota Gresini balza al comando in 1:21. 🔗 Leggi su Oasport.it

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MotoGP, GP Olanda (Assen), Bezzecchi (Aprilia): la caduta al secondo giro

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