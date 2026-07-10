LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | Marc Marquez subito incisivo nella FP1 Bezzecchi cerca di rimanere in scia

Notizia in breve

Durante la prima sessione di prove libere del GP di Germania 2026, un pilota ha mostrato un inserimento rapido e deciso, mentre un altro ha cercato di mantenere il passo. Alla fine della sessione, i tempi più veloci sono stati registrati da alcuni concorrenti, con un pilota che si è distinto per la sua incisività fin dall'inizio. Bezzecchi ha concluso senza miglioramenti significativi nelle battute finali, mentre altri hanno completato la sessione con tempi più bassi rispetto ai primi.