LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | Marc Marquez subito incisivo nella FP1 Bezzecchi cerca di rimanere in scia

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la prima sessione di prove libere del GP di Germania 2026, un pilota ha mostrato un inserimento rapido e deciso, mentre un altro ha cercato di mantenere il passo. Alla fine della sessione, i tempi più veloci sono stati registrati da alcuni concorrenti, con un pilota che si è distinto per la sua incisività fin dall'inizio. Bezzecchi ha concluso senza miglioramenti significativi nelle battute finali, mentre altri hanno completato la sessione con tempi più bassi rispetto ai primi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 BANDIERA A SCACCHI! VEDIAMO GLI ULTIMI TEMPI 11.29 Tempesta di caschi rossi. 11.28 Bezzecchi non sembra avere il quid in più per spingere in queste battute finali. 11.27 Risale Jack Miller, ora quinto a 0.171 da Fernandez.   11.26 Eccolo Raul Fernandez, nuovo leader in 1:20.829, ma Marc Marquez si sta migliorando. 11.25 Occhio a Raul Fernandez. 11.23 Guizzo di Joan Mir, ora terzo con 120.936 con gomme nuove. Il gap è di 0.064. 11.22 Marco Bezzecchi attualmente è fermo ai box quando mancano sette minuti alla fine del turno. 11.21 Non incide al momento neanche Jorge Martin, in questo momento sesto a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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