LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | Marc Marquez subito incisivo nella FP1 Bezzecchi cerca di rimanere in scia
Durante la prima sessione di prove libere del GP di Germania 2026, un pilota ha mostrato un inserimento rapido e deciso, mentre un altro ha cercato di mantenere il passo. Alla fine della sessione, i tempi più veloci sono stati registrati da alcuni concorrenti, con un pilota che si è distinto per la sua incisività fin dall'inizio. Bezzecchi ha concluso senza miglioramenti significativi nelle battute finali, mentre altri hanno completato la sessione con tempi più bassi rispetto ai primi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 BANDIERA A SCACCHI! VEDIAMO GLI ULTIMI TEMPI 11.29 Tempesta di caschi rossi. 11.28 Bezzecchi non sembra avere il quid in più per spingere in queste battute finali. 11.27 Risale Jack Miller, ora quinto a 0.171 da Fernandez. 11.26 Eccolo Raul Fernandez, nuovo leader in 1:20.829, ma Marc Marquez si sta migliorando. 11.25 Occhio a Raul Fernandez. 11.23 Guizzo di Joan Mir, ora terzo con 120.936 con gomme nuove. Il gap è di 0.064. 11.22 Marco Bezzecchi attualmente è fermo ai box quando mancano sette minuti alla fine del turno. 11.21 Non incide al momento neanche Jorge Martin, in questo momento sesto a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Jadwal MotoGP German 2026: Posisi Marc Marquez dan Veda Ega Pratama, Klasemen Terbaru Puncak Berubah
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