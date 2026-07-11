LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via delle FP2

Tra pochi minuti si svolgono le seconde prove libere del GP di Germania sulla pista del Sachsenring. Questa pista è stata particolarmente favorevole a un pilota, che ha conquistato otto pole position in questa sede, più di qualsiasi altro. La sessione è molto attesa dagli appassionati, pronti a seguire le qualifiche e le possibili strategie di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.59 Il Sachsenring è un vero e proprio fortino di Marc Marquez. Su questa pista il pilota spagnolo ha ottenuto il maggior numero di pole position partendo dalla prima posizione in 8 occasioni. 9.56 Anonimo venerdì per Francesco Bagnaia che ha chiuso in tredicesima posizione. Il pilota italiano sarà costretto a passare dal Q1 9.53 Il miglior degli italiani è stato Di Giannantonio che ha chiuso a 280 millesimi da Marquez. Curiosità per vedere Bezzecchi e Martin: i due Aprilia Racing erano molto staccati nella giornata di ieri, ma proveranno a fare un passo in avanti per le qualifiche. 9.50 Marquez ha fatto il vuoto nel pomeriggio di ieri, rifilando quasi 2 decimi a tutti gli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it

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