LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via delle Sprint Qualifying

Tra pochi minuti scatta la Sprint Qualifying del Gran Premio del Canada 2026, con le prove libere che si sono concluse da poco. Durante la prima sessione, la scuderia Ferrari ha registrato un calo di prestazioni nel terzo settore, con perdite significative nella fase che include il lungo rettilineo che porta alla chicane del muro dei campioni. I piloti hanno completato le FP1 senza ulteriori incidenti, e ora si attende l'inizio delle qualifiche per determinare le posizioni di partenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.06 Come si poteva immaginare, nelle FP1 la Ferrari ha pagato dazio nel terzo e ultimo settore, perdendo moltissimo nella zona del lungo rettilineo, che porta alla chicane del muro dei campioni. Difficile per la Rossa trovare una soluzione per il differenziale di power unit. 22.03 La Ferrari è stata la seconda forza della prima sessione di prove libere. Seppur il distacco è stato importante, la scuderia di Maranello può ritenersi soddisfatta per essere tornata davanti alle due McLaren che a Miami avevano fatto grandi passi in avanti. 22.00 Questa la classifica delle FP1: 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:13. 🔗 Leggi su Oasport.it

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