LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | alle 10.10 si parte con le FP2!
Alle 9.38 si sono riprese le prove libere del Gran Premio di Germania 2026. Jorge Martin, pilota spagnolo, guida la classifica del Mondiale con 7 punti di vantaggio su Marco Bezzecchi, 16 su Fabio Di Giannantonio e 25 su Ai Ogura, vincitore dell’ultima gara. La sessione delle FP2 è iniziata alle 10.10.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.38 Si riparte con Jorge Martin in vetta al Mondiale. Il pilota spagnolo dell’Aprilia Racing ha 7 punti di vantaggio su Marco Bezzecchi, 16 su Fabio Di Giannantonio e 25 su Ai Ogura, vicitore dell’ultima gara. 9.35 Tra poco più di mezz’ora inizierà il sabato della MotoGP al Sachsenring! Sul circuito tedesco è il momento delle FP2, preludio per le qualifiche. 9.30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio della Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio della Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. 🔗 Leggi su Oasport.it
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