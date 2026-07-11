Alle 9.38 si sono riprese le prove libere del Gran Premio di Germania 2026. Jorge Martin, pilota spagnolo, guida la classifica del Mondiale con 7 punti di vantaggio su Marco Bezzecchi, 16 su Fabio Di Giannantonio e 25 su Ai Ogura, vincitore dell’ultima gara. La sessione delle FP2 è iniziata alle 10.10.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.38 Si riparte con Jorge Martin in vetta al Mondiale. Il pilota spagnolo dell’Aprilia Racing ha 7 punti di vantaggio su Marco Bezzecchi, 16 su Fabio Di Giannantonio e 25 su Ai Ogura, vicitore dell’ultima gara. 9.35 Tra poco più di mezz’ora inizierà il sabato della MotoGP al Sachsenring! Sul circuito tedesco è il momento delle FP2, preludio per le qualifiche. 9.30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio della Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio della Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: alle 10.10 si parte con le FP2!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP 26 - Sachsenring (German Grand Prix) - Gameplay (PC UHD) [4K60FPS]

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: si parte alle 10.10 con le FP2, attesa per le qualifiche

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: FP2 alle 10.10, si studia l’assetto per le qualifiche

Temi più discussi: LIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: Marc Marquez svetta nelle pre-qualifiche, Bezzecchi 7°, Bagnaia costretto alla Q1; MotoGP GP Germania, dove vedere la gara sul circuito del Sachsenring: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; GP Germania 2026, FP2 e Qualifiche: Al Sachsenring si fa sul serio, moto in pista dalle 10.10 – DIRETTA; MotoGP, GP Germania 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Sachsenring in diretta TV e streaming.

LIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: alle 15.00 le pre-qualifiche, sarà grande battaglia al Sachsenring! - #GermanGP #Bagnaia #marquez #Bezzecchi #DiGiannantonio #Martin #Acosta x.com

2026 Gran Premio di Germania: Moto3 Prove Libere 1, Moto2 Prove Libere 1, MotoGP Prove Libere 1, Moto3 Pratica, Moto2 Pratica & MotoGP Pratica Discussione reddit

MotoGP, orari GP Germania: dove vedere gara al Sachsenring in tv e streaming su Sky e NOWMondiale MotoGP al giro di boa: fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, 11° appuntamento della stagione 2026 da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NO ... sport.sky.it

MotoGP Germania, oggi qualifiche e gara sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streamingLe qualifiche del GP della Germania di MotoGP 2026: Bezzecchi sfida Marc Marquez, Bagnaia e Martin per la pole della gara di domani al Sachsenring ... fanpage.it