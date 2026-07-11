LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | Marquez per il filotto tra qualifiche e Sprint Bezzecchi per limitare i danni

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Marquez ha ottenuto la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Germania, l’undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, e si è confermato in testa anche nello Sprint. Bezzecchi si è classificato secondo, cercando di limitare i danni rispetto agli avversari diretti. La gara si terrà nel pomeriggio, con la griglia di partenza ormai definita. La sessione di qualifiche si è conclusa poco fa, con le prime posizioni occupate dai piloti di riferimento della stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio della Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Al Sachsenring si entra nel vivo con le qualifiche e la Sprint Race, il primo snodo importante di questo weekend tedesco. Jorge Martin prova ad allungare nel Mondiale. Il pilota spagnolo dell’Aprilia Racing arriva a quest’appuntamento con 7 punti di vantaggio su Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), 16 su Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) e 25 su Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team), il vincitore dell’ultima gara ad Assen. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

live motogp gp germania 2026 in diretta marquez per il filotto tra qualifiche e sprint bezzecchi per limitare i danni
© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: Marquez per il filotto tra qualifiche e Sprint, Bezzecchi per limitare i danni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MotoGP, GP Olanda: gli highlights della Sprint Race ad Assen

Video MotoGP, GP Olanda: gli highlights della Sprint Race ad Assen

Notizie e thread social correlati

LIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: Marquez punta al filotto tra qualifiche e Sprint, Bezzecchi per limitare i danniAlle 09:00 inizia la diretta del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP.

LIVE MotoGP, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Acosta e Marquez favoriti, Bezzecchi deve limitare i danni nella SprintAlle 9:00 si apre la seconda giornata del Gran Premio d’Ungheria di MotoGP, seconda prova del campionato 2026.

Temi più discussi: LIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: Marc Marquez svetta nelle pre-qualifiche, Bezzecchi 7°, Bagnaia costretto alla Q1; MotoGP GP Germania, dove vedere la gara sul circuito del Sachsenring: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP GP Germania 2026, Sachsenring: la cronaca di FP1 e Prove, minuto per minuto; MotoGP, GP Germania 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Sachsenring in diretta TV e streaming.

live motogp gp germaniaLIVE MotoGP, GP Germania 2026 in DIRETTA: Marquez punta al filotto tra qualifiche e Sprint, Bezzecchi per limitare i danniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio della Germania, ... oasport.it

live motogp gp germaniaMotoGP Germania, oggi qualifiche e gara sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streamingLe qualifiche del GP della Germania di MotoGP 2026: Bezzecchi sfida Marc Marquez, Bagnaia e Martin per la pole della gara di domani al Sachsenring ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web