Alle 9:00 si apre la seconda giornata del Gran Premio d’Ungheria di MotoGP, seconda prova del campionato 2026. Acosta e Marquez sono i piloti più veloci nelle sessioni di prove libere e sono favoriti per la gara. Bezzecchi deve concentrarsi sulla gestione della Sprint per limitare i danni in vista della gara principale. La giornata si svolge con aggiornamenti in tempo reale e risultati delle sessioni di qualifiche e prove.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP d’Ungheria, appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato magiaro, il Circus delle due ruote girerà e sarà una grande sfida per i centauri, dovendo trovare in breve tempo l’assetto giusto per massimizzare la propria prestazione. Una sessione importante nel confronto iridato. L’attuale classifica mondiale sorride all’Aprilia, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin a comandare le fila e separati da 17 punti a vantaggio del romagnolo. Sarà interessante capire se questa tendenza si replicherà sul particolare circuito ungherese, assai tortuoso. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Acosta e Marquez favoriti, Bezzecchi deve limitare i danni nella Sprint

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