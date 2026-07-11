LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | Marquez punta al filotto tra qualifiche e Sprint Bezzecchi per limitare i danni

Alle 09:00 inizia la diretta del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Marquez punta a ottenere un risultato completo tra qualifiche e sprint, mentre Bezzecchi cerca di limitare i danni in classifica. La gara si svolge sul circuito tedesco, con aggiornamenti in tempo reale su qualifiche, sprint e gara principale. La sessione è seguita in diretta da questa testata, con tutte le novità e i risultati aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio della Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Al Sachsenring si entra nel vivo con le qualifiche e la Sprint Race, il primo snodo importante di questo weekend tedesco. Jorge Martin prova ad allungare nel Mondiale. Il pilota spagnolo dell’Aprilia Racing arriva a quest’appuntamento con 7 punti di vantaggio su Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), 16 su Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) e 25 su Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team), il vincitore dell’ultima gara ad Assen. 🔗 Leggi su Oasport.it

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